Dipartimento Formazione ENAC: nominato Responsabile per la Regione Sicilia Francesco Messina.

La grande famiglia dell’ENAC si espande sempre più. In qualità di Delegato Respnsabile Nazionale del Dipartimento ENAC FORMAZIONE, al fine di armonizzare, strutturare ed estendere l’attività sul territorio del Dipartimento Formazione ENAC ho nominato Responsabile per la Regione Sicilia Francesco Messina (nella foto di copertina).

L’ENAC svolge le sue attività nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero, formazione adoperandosi sul territorio nazionale, sia per la promozione culturale che quella sportiva, in modo da creare una sinergia con tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo sociale della nostra Nazione. Dopo quasi due mesi di chiusura totale, superata la fase acuta dell’emergenza sanitaria, è indispensabile ritornare velocemente alle attività che ogni persona ha dovuto sospendere. Per questo l’ENAC ha lanciato, in vista dell’inizio della così detta FASE 2 la sua …









