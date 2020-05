Da lunedì Salemi non sarà più zona rossa

Da lunedì 4 Maggio Salemi non sarà più zona rossa.

. Le vecchie disposizioni saranno sostituite dall’ordinanza n. 18 firmata poche ore fa dal presidente della Regione Nello Musumeci, che entrerà in vigore proprio il 4 maggio, facendo decadere le restrizioni che erano state disposte per Salemi.

“Il presidente della Regione, con cui sono rimasto in contatto fino a tarda sera – dichiara il Sindaco Domenico Venuti – ha deciso di non rinnovare la ‘zona rossa’ dopo avere consultato i dati scientifici frutto dello screening sulla città forniti dall’Asp di Trapani, che sono sempre stati unico fondamento per le decisioni che riguardano la salute e la vita delle persone. Le interlocuzioni tra il Comune di Salemi, il Presidente della Regione e l’Asp di Trapani, guidata dal direttore Generale Fabio Damiani, in questi giorni sono state costanti e si sono rivelate fondamentali per la risoluzione dei problemi, per …









Leggi la notizia completa