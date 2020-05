Coronavirus, leggera risalita in Sicilia con 28 nuovi casi. In provincia di Trapani scendono a 56 i positivi

Questi i casi di #Coronavirus riscontrati nell’Isola, aggiornati ad oggi, venerdì 1 maggio, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale

Sono 429 i ricoveri di cui 30 in terapia intensiva e 1742 in isolamento domiciliare. Risultano 786 i guariti e 237 i decessi e gli attuali positivi sono 2171 in tutta la regione.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Per quel che riguarda la situazione a Trapani e in provincia, l’Asp comunica questi dati :

casi attuali positivi 56 (il dato è al netto di decessi e guarigioni)

così distribuiti:



Alcamo13; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 9; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 2; Mazara del Vallo 3; Paceco 1; Salemi 7; Trapani 8; Valderice 5





Totale tamponi effettuati 5.016

