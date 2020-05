Coronavirus: continua il trend discendente in Sicilia. In provincia di Trapani scendono a 56 i positivi

Questi i casi di #Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati ad oggi, venerdì 1 maggio, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: #Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); #Caltanissetta, 124 (16, 24, 11); #Catania, 671 (90, 226, 84); #Enna, 289 (121, 93, 29); #Messina, 377 (79, 122, 49); #Palermo, 382 (67, 92, 28); #Ragusa, 57 (7, 29, 6); #Siracusa, 110 (45, 93, 24); #Trapani, 92 (4, 42, 5).



Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Per quel che riguarda la situazione a Trapani e in provincia, l’Asp comunica questi dati :

casi attuali positivi 56 (il dato è al netto di decessi e guarigioni)

così distribuiti:



Alcamo13; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 9; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 2; …









