Consegna di notebook e tablet agli alunni del 2° circolo Ruggero Settimo

In data 30 aprile il 2° Circolo Didattico Ruggero Settimo ha provveduto a consegnare in comodato d’uso gratuito gli strumenti informatici, tablet e notebook, agli alunni privi di dispositivi digitali idonei, le cui famiglie hanno presentato istanza, per consentire loro di seguire in modo più adeguato le attività didattiche a distanza.

La Scuola ha beneficiato dei Fondi stanziati ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e del D.M. 26-marzo 2020.

Durante il periodo della sospensione delle lezioni , la Scuola, afferma la Dirigente, prof. Maria Luisa Simanella, ha la possibilità attraverso la modalità della didattica a distanza di non interrompere il percorso formativo degli alunni e di assicurare quanto più possibile il diritto all’istruzione di ciascuno di essi e, pertanto, è fondamentale garantire a tutti gli alunni uguali opportunità di partecipazione alle attività didattiche a distanza.

La …









Leggi la notizia completa