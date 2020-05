Come i bambini devono affrontare il Codid-19 nella fase 2

Con la graduale ripresa delle attività dopo il lockdown le mascherine serviranno a proteggere la comunità in cui vivono ancora persone infettate dal Covid-19 ma asintomatiche e capaci di diffondere il virus con tosse e starnuti a un metro di distanza, fino a circa due metri. Da qui le raccomandazioni dell’Associazione culturale pediatri (ACP) volte a informare le famiglie sull’utilizzo delle mascherine alla luce delle recenti raccomandazioni di società scientifiche internazionali come l’American Academy of Pediatrics (AAP), il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

I bambini con più di 2 anni possono indossare la mascherina, che deve coprire bene naso e bocca e raccordarsi all’orecchio, lavando prima le mani per almeno 20 secondi. Viceversa, non va indossata sotto i 2 anni, in caso di difficoltà respiratorie o di incapacità a toglierla da soli rimuovendo prima il raccordo dietro le …









