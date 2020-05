Centro Studi Pio La Torre, per i ragazzi lo Stato non fa abbastanza per contrastare la mafia

Gli studenti hanno la percezione che lo Stato non faccia abbastanza per combattere a mafia. E’ questo uno dei risultati di un sondaggio sulla percezione mafiosa condotto tra gli studenti dal Centro Studi Pio La Torre, il cui omicidio e quello di Rosario Di Salvo ad opera della mafia avvenne il 30 aprile di 38 anni.

Questi i dati rilevati dallo studio. Per due ragazzi su tre Stato non fa abbastanza per sconfiggere le mafie, e tre su quattro sono convinti che i boss fanno parte dello Stato e, che in un certo qual modo lo guidano. P

L’87% dei giovani crede che ci sia un rapporto tra mafia e politica “molto forte” o “abbastanza forte”. Lo studio ha fatto anche un focus su come gli studenti si rapportano oggi con l’informazione. Un ragazzo su 10 si fida dei giornalisti, solo il 4,63% legge i quotidiani cartacei, …









