Campobello. “Liberi per cambiare” avanzano l’ ipotesi di sostituire il toponimo della via Makallè, con quello 25 Aprile

La libertà è quel bene che ti fa godere di ogni altro bene.

Montesquieu

Filosofo 18-01-1689 10-02-1755

In questi giorni di riflessione ed ascolto di testimonianze,fatti ed azioni atte alla liberazione del suolo italico,dalle forze naziste e fasciste,celebrate il 25 aprile,mi sono mosso alla ricerca di notizie storiche e popolari,nella nostra comunità che ne riportassero memoria o quant’altro. Il Nulla.

Mi risulta,salvo errore,che in nessuna via,piazza,slargo,vicolo,istituti pubblici compresi o targhe leggasi “25 aprile” come se libertà e liberazione fossero opzionali.

A nome del gruppo “Liberi per cambiare” avanzo l ipotesi di sostituire il toponimo della via Makallè, con quello 25 Aprile.

Per non dimenticare

Nino Gulotta









