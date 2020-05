Ars, Finanziaria lenta oggi continua l’esame. Le misure approvate 

La Finanziaria in esame all’ARS viene approvata articolo dopo articolo ma a rilento.

Si torna in Aula oggi, 1 maggio, e si partirà dall’esame dell’articolo 8.

Al momento le norme approvate riguardano gli stabilimenti balneari che non pagheranno l’occupazione dello spazio utilizzato per l’allestimento dei lidi.

Interventi anche per i locali che occupano il suolo pubblico: canone sospeso fino al 2020, le imprese di zootecnia e gli agricoltori non pagheranno i canoni per l’utilizzo delle aree destinate sia al pascolo degli animali che all’attività agricola.

Altre misure approvate riguardano le concessioni demaniali marittime esentate per tutto il 2020 e al 50% per il 2021. Niente tassa automobilistica per il 2020 per vetture con una cilindrata inferiore a 1400 cavalli e per le famiglie che hanno un reddito non superiore a 15 mila euro annui.

Non sarà dovuto nemmeno il tributo per









