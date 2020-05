Alfano emette una nuova ordinanza : stop alle chiusure pomeridiane. Ecco l’elenco delle attività che riapriranno dal 4 maggio

Anche il Comune di Castelvetrano comincia ad allentare le restrizioni per le attività commerciali, a seguito dell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con ordinanza n° 29 del 30 aprile il primo cittadino ha revocato l’ordinanza n° 22 del 20 marzo u.s. che, tra le altre prescrizioni, imponeva la chiusura alle ore 14.00 per tutte le attività commerciali, ad eccezione di supermercati e farmacie.

A decorrere da lunedì 4 maggio 2020, viene pertanto ripristinato l’orario per le attività commerciali in questo momento chiuse nel pomeriggio, e vengono recepite le indicazioni dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. Al link sottostante potrete trovare lista delle attività che potranno rimanere aperte:

ordinanze-sindaco_29_30-04-2020









Leggi la notizia completa