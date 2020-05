Alcamo: finiti i soldi, sospese le domande per l’erogazione dei buoni spesa

Ad Alcamo sono finiti i soldi per i buoni spesa. L’amministrazione comunale e in particolare la Direzione 3 Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla persona” comunica ai cittadini che non ci sono più fondi disponibili per ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l’emergenza dovuta al rischio sanitario Covid 19. Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. pertanto non sarà più possibile accogliere nuove domande per l’erogazione di buoni spesa.

Sarà possibile presentare nuove istanze non appena sarà pubblicato un nuovo avviso per l’assegnazione di contributi provenienti da fondi della Regione Sicilia; l’ apposito modulo da utilizzare per presentare le domande verrà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Alcamo.

& …









Leggi la notizia completa