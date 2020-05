Si riaprono le porte dei quattro centri simbolo di questa grave epidemia anche se il governatore continua ad invitare gli abitanti “a rispettare le distanze interpersonali, a usare le mascherine anche fuori casa e non dimenticare che la battaglia non è vinta”.

L'articolo Abolite le quattro zone rosse covid19 siciliane, da lunedì non ci sono più 'comuni infetti' nell'isola sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









