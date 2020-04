Via da casa per maltrattamenti, ma continua a minacciare. Arrestato a Castellammare

Era stato allontanato dalla famiglia per i ripetuti maltrattamenti e le minacce di morte alla moglie e ai tre figli.

Ma nonostante questo, e il braccialetto elettronico, ha continuato a minacciare la moglie, anche attraverso amici e parenti. E’ stato così arrestato un uomo di Castellammare del Golfo, classe 70, che aveva trasformato la sua casa in un posto dove regnava violenza e paura.

A Marzo la moglie trova il coraggio di denunciare gli eccessi di ira e le minacce rivolte a lei e ai tre figli, di cui due minorenni. Il provvedimento di allontanamento del giudice arriva qualche giorno dopo, ma non sortisce alcun effetto. L’uomo ha continuato, attraverso il fratello e amici, a contattare la moglie e i suoceri pressando affinchè venissero ritirate le denunce.

All’ennesima insistenza sono scattate le manette. Ecco i dettagli nella nota della Polizia che ha arrestato l’uomo.

Nel pomeriggio di marted& …









Leggi la notizia completa