Uno studente fuorisede di Marsala scrive a Musumeci: “Perchè non vuole farci tornare?”

On. Sebastiano Musumeci,

mi chiamo Francesco Eugenio Piccione, sono uno studente di Sociologia, fuorisede, che adesso si trova a Padova, ma che è nato e vissuto 22 anni della propria vita a Marsala. Terra bella e dannata come tutta la nostra amata Sicilia, ne converrà anche lei. Mi sono sentito, dopo aver ascoltato ieri la diretta di Conte che esponeva il DPCM Fase 2, e aver sentito che fosse possibile ritornare finalmente alla propria residenza, felice ma anche pensieroso. Felice per i tanti miei colleghi non siciliani o campani, che potranno tornare alle loro famiglie e riabbracciare finalmente i propri cari, ma pensieroso per noi che non abbiamo la stessa fortuna, proprio per le sue posizioni al riguardo.

Mi ritrovo quest’oggi, infatti, a leggere sul giornale alcune sue dichiarazioni: Lei, come presupponevo, si dice vicino a De Luca per quanto riguarda il no ai viaggi extra-regionali. Questo implica …









Leggi la notizia completa