Trapani, è morto Antonino Ritondo. Era il capo dei “pescatori”

In lutto, a Trapani, il gruppo sacro “La lavanda dei piedi”, del ceto dei Pescatori. E’ morto il capo console Antonino Ritondo. Aveva 52 anni.

“Esprimo a nome mio, del Consiglio di Amministrazione, – dice Giuseppe Lantillo, presidente dell’Unione maestranze, che cura la processione dei Misteri di Trapani – i sentimenti più profondi di cordoglio e dolore nei confronti dei familiari tutti. A loro va la nostra vicinanza”.

“Questo messaggio non l’avremmo mai voluto scrivere… appresa la notizia eravamo certi che avresti superato tutto… eravamo certi che tra poche settimane saresti tornato con noi a ridere e scherzare, a consigliarci, ad abbracciarci. Oggi caro Nino è un giorno triste, oggi è uno dei giorni più bui che potesse capitarci. GRAZIE per averci reso parte della tua vita, GRAZIE per averci guidato come un padre. GRAZIE per essere stato la persona umile e buona …









