Trapani, la videoconferenza “Turismo Anno Zero”. Confronto, idee e proposte per cercare di ripartire

Il punto di vista dell’esperto di comunicazione e quello dell’imprenditore, quello del giornalista economico e del professore universitario, ed ancora, del sindaco e dell’assessore al Turismo e poi quello di tanti operatori turistici.

Confronto, idee, riflessioni e proposte sono state al centro, della 2^ videoconferenza “Turismo Anno Zero. Come ripartire…”, organizzata da Trapani Welcome, in collaborazione con il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale e la Pro Loco Trapani Centro.

Il tema era incentrato sui trasporti locali: funivia, aliscafi, bus, mini crociere, noleggio con conducente, ma si è comunque fatto un focus sulla situazione attuale di crisi del comparto turistico della provincia, al momento ancora in fase di stallo per via dello stop dovuto al lockdown per contrastare il Coronavirus.

Ad aprire la videoconferenza Paolo Salerno di Trapani Welcome che ha anche moderato l’incontro: “Ad oggi non c’& …









Leggi la notizia completa