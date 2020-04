Sicilia, truffa sul servizio di 118. Cinque misure cautelari, sequestrata una onlus

Scoperta una truffa sul servizio del 118 in Sicilia e sul trasporto degli emodializzati. La Guardia di Finanza ha emesso cinque misure cautelari (quattro arresti e un obbligo di dimora e sequestrato la “Cuore Giovane Onlus”, nonché beni per circa un milione di euro.

Secondo gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza che hanno condotto le indagini, l’associazione è stata gestita con scopo di lucro camuffando gli stipendi ai “volontari” come rimborsi. Inoltre, gli indagati avrebbero prodotto falsi attestati di frequenza dei corsi di soccorso e defibrillazione, formalmente rilasciati da associazioni abilitate, ma di fatto auto-procurati con la complicità di un dipendente dell’Asp di Caltanissetta e di un dipendente della Seus.

Proprio grazie alle false attestazioni, la “Cuore Giovane Onlus” ha potuto accedere alle convenzioni pubbliche.

Ai domiciliari Giusepe Sammartino, Maria Lunetta, Gaspare Consiglio (amministratori ed …









