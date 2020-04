Si ritornerà a viaggiare in stile “revenge spending”

La spesa della vendetta è il fenomeno che si sta registrando dopo la lunga clausura in casa.

Giungono dalla Cina notizie riguardo a nuovi orientamenti turistici conseguenti alla forzata clausura da Covid19. Essendo stata la Cina il primo Paese che ha dovuto affrontare l’emergenza sanitaria può essere una interessante indicazione sui futuri stili di consumo turistico cui dovremo adeguarci per restare sul mercato internazionale. Per definirli si è parlato di “revenge spending”, spesa della vendetta.

Il concetto è che dopo tanto tempo chiusi in casa sia per pensare ad altro e così trovare motivazioni sia per festeggiare lo scampato pericolo, terminato il lockdown, i cinesi si sono dati allo shopping sfrenato facendo la fila davanti ai negozi tanto agognati con alcuni incassi record nelle boutique più alla moda. Lo stesso per i viaggi, per i quali chi potrà permetterselo & …









Leggi la notizia completa