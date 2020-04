Santa Ninfa: Convocata seduta in videoconferenza del Consiglio comunale

SANTA NINFA. Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l’assemblea civica per lunedì 4 maggio, con inizio dei lavori alle 18,30. Tra i punti all’ordine del giorno, oltre alle rituali comunicazioni, l’esame e l’approvazione della delibera sulla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dall’ente. La seduta, come disposto dalle norme sul contenimento dell’epidemia, si terrà in videoconferenza. I consiglieri infatti staranno a casa e utilizzeranno una specifica piattaforma on line. La seduta sarà videoregistrata e successivamente pubblicata sul sito del Comune.









