SANICLIN: i professionisti della sanificazione e disinfezione di qualsiasi ambiente con ozono o nebulizzazione con operatore

La sanificazione del tuo ambiente di lavoro (ambulatori, studi, officine, hotel, supermercati, capannoni, grandi spazi, ecc.), o della tua stessa abitazione è oggi ancora più importante e come tale occorre affidarsi a dei professionisti. SaniClin è un’azienda specializzata non solo nella sanificazione e disinfezione di qualsiasi ambiente con ozono o nebulizzazione con operatore ma anche nella vendita di generatori ad ozono.

L’ozono è il più potente disinfettante naturale, quindi completamente ecologico, attualmente conosciuto che raggiunge con facilità anche le zone più nascoste, eliminando fino al 99,98% di impurità, inoltre, grazie al suo elevato potere ossidante e igienizzante, riesce a inattivare in brevissimo tempo (variabile da pochi secondi a una manciata di minuti) qualsiasi agente patogeno, virus, muffa, fungo e allergeni, oltre a neutralizzare gli odori, anche quelli più persistenti. Tale sistema di sanificazione con ozono è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità ( …









