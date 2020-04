Il Comune di Salemi è stato condannato dal Tribunale di Marsala a pagare il proprietario di un immobile in contrada San Giorgio con il contributo per la ricostruzione post terremoto per un importo di € 21.495,27.

Il cittadino aveva fatto causa al Comune, perché l’amministrazione comunale non gli aveva riconosciuto il diritto al contributo per la ricostruzione post sisma. La Giunta ha approvato una delibera lo scorso 23 aprile che dà il via libera al pagamento.









