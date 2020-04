Panificatori ai tempi del Covid-19, Termini: “È cambiato il rapporto coi clienti”

Se i panifici in questo tempo di emergenza coronavirus hanno continuato a sfornare pane e prelibatezze il merito è tutto dei panificatori. Cioè coloro che, tra mille paure e precauzioni di sicurezza, di giorno e di notte, hanno anche donato il pane a chi è stato in difficoltà. Ma l’emergenza che stiamo vivendo quanto ha cambiato il lavoro dei panettieri? Rispetto ad altri mestieri, quello dei panificatori c’è chi dice che è da considerarsi una categoria “privilegiata”: «Si, ma con tanta paura – spiega Giovanna Termini, titolare di un panificio nella zona nord di Castelvetrano e addetta al banco vendita – se da un lato non stiamo vivendo la crisi, dall’altro avvertiamo il timore del contagio per noi e per le nostre famiglie».

L'emergenza coronavirus ha cambiato, invece, il rapporto coi clienti. E non da poco.









