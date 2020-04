“Palma Vitae OnMusic”: il Primo Maggio cantanti e attori si esibiranno on line contro la violenza di genere

L’evento si terrà su zoom, e si inscrive all’interno del calendario degli eventi organizzati da un mese dall’associazione Palma Vitae

Palma Vitae OnLife in occasione del primo maggio diventa “Palma Vitae OnMusic”. Si tratta dell’evento di punta del calendario di incontri che dall’inizio di aprile è stato organizzato dall’associazione Palma Vitae per far sentire, soprattutto in questo periodo di isolamento in casa, la propria voce a sostegno delle donne vittima di violenza.

Per tre settimane il contenitore pomeridiano voluto dalla presidente Giusy Agueli con il coordinamento artistico dell’attrice, scrittrice e regista marsalese Luana Rondinelli, ha ospitato, ogni pomeriggio: attori, scrittori, cantanti, esperti nel settore della lotta contro la violenza di genere, dedicando anche spazio alla cura del corpo con momenti di fitness e yoga.

Evento clou del "viaggio onlife", cioè …









