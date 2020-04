Musumeci: “Gravi inadempienze su voli dalla Sicilia”

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, denuncia il mancato rispetto delle distanze di sicurezza sui voli Alitalia da e per la Sicilia. “Mi segnalano gravi inadempienze da parte di Alitalia riguardo alle misure di distanziamento sociale sugli aerei dalla Sicilia verso la Capitale. In particolare, sul volo Catania-Roma di stamane sarebbero stati imbarcati ben 96 passeggeri, senza la possibilità, dunque, di potere usufruire degli spazi adeguati che l’emergenza sanitaria impone”

“Mi auguro che si sia trattato di un episodio isolato, sia pure deplorevole e ingiustificabile – aggiunge il Governatore – Anche perché, invece, sul successivo volo di collegamento da Fiumicino per Milano è stato utilizzato un aereo più grande che ha consentito ai passeggeri di viaggiare più distanziati.

Non si spiegherebbero, altrimenti e reiterate imposizioni delle misure stringenti per contrastare il diffondersi della pandemia. Non si …









