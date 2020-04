Musumeci: “Così vuole ripartire la Sicilia”. Zero morti e meno contagi, il virus arretra ancora

Nord e Sud non sono uguali. Nella Sicilia che ieri ha contato zero vittime da Coronavirus c’è voglia di ripartire, un po’ di più rispetto a quanto previsto dal decreto sulla Fase 2.

Così Nello Musumeci è tra quei governatori che chiedono maggiori deroghe. Lo ha chiesto a Conte dopo giorni di pressing delle associazioni di categoria dell’Isola, dagli albergatori ai ristoratori, ai parrucchieri ed estetisti. C’è una grossa fetta dell’economia siciliana che non ha digerito il prolungamento del lockdown.

Ma se riaperture ci saranno tra queste non si avrà quella della “frontiera” siciliana.

Anche nella “fase 2” a Maggio la Sicilia resterà chiusa. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha fatto una specifica richiesta al governo: “Ho appena chiesto al ministro dei Trasporti di mantenere inalterate le norme per l’accesso in Sicilia. …









