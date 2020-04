Musumeci al Governo Conte sulla “fase 2”: le nostre imprese potrebbero ripartire. Ancora stop però agli accessi in Sicilia”

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nelle scorse ha partecipato, in video collegamento, alla Conferenza delle Regioni per confrontarsi sul contenuto del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla cosiddetta “Fase2”. Poco prima Musumeci aveva incontrato, sempre in collegamento, i colleghi governatori di centrodestra e al termine dell’incontro hanno elaborato un documento inviato a Mattarella e Conte.

Il Governatore siciliano è intervenuto così sulla possibilità di ripartenza delle imprese: “Per riaprire e ripartire bisogna tenere conto delle specifiche esigenze di ogni territorio, in base al dato epidemiologico. Anche perché gli interessi economici delle regioni del Nord non sempre coincidono con quelli del Sud. A Roma – ha detto Musumeci- chiediamo il dialogo non la diffida. Auspico che la presa di posizione della maggioranza dei governatori, ma credo condivisibile anche dai colleghi del centrosinistra, possa suggerire a Conte l& …









Leggi la notizia completa