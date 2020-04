“Music for Marsala”, la performance di Gino De Vita dedicata alla città e ai marsalesi

“Music for Marsala” è la straordinaria e commovente performance musicale di Gino De Vita dedicata alla città di Marsala, ai marsalesi, al personale sanitario e alle forze dell’ordine.

Il musicista marsalese si è esibito nell’atrio del Complesso San Pietro, e con la sua chitarra, come sempre, ha donato con il cuore le sue note e le sue emozioni alla città che, composta e rispettosa delle regole per l’emergenza Coronavirus, attende di riprendersi la sua normalità.

L’idea di questa produzione è dell’associazione Culturale Ciuri con il patrocino del Comune di Marsala. Qui il video musicale:









Leggi la notizia completa