Marsala, pubblicato il bando per affidare il centro di Via Istria. Tablet agli studenti

Favorire la crescita e l’arricchimento socioculturale della popolazione, prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione, contribuire al miglioramento della qualità della vita.

Sono le finalità del “Centro Sportivo Aggregativo Polivalente G. Umile” di via Istria, a Marsala, ora più funzionale dopo la ristrutturazione realizzata dall’Amministrazione Di Girolamo. Un investimento nel popoloso Quartiere periferico di 700 mila euro – 600 dei quali con fondi comunitari PO FESR 2014/2020 – per un progetto di riqualificazione che, attraverso la pratica sportiva, vuole favorire sani stili di vita e contrastare il disagio giovanile che genera devianze. A tal fine, fondamentale sarà la collaborazione tra residenti e Associazioni cui sarà affidato il Centro che – in un’area di circa 10 mila mq. – comprende il campo di calcio in erba sintetica (con gradinate e servizi) e il limitrofo fabbricato con spogliatoi, sala medica, locali per gli …









