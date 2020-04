Marsala, martedì prossimo una riunione per il porto con gli assessori regionali Falcone e Cordaro

Una riunione per il porto di Marsala con la presenza degli assessori regionali Falcone e Cordaro, l’ha chiesta la deputata marsalese all’ARS Eleonora Lo Curto.

“Riprendere in mano ogni determinazione per il porto di Marsala – si legge nella nota dell’esponente UDC – dopo la revoca della concessione alla Myr, è un atto dovuto e necessario. Il porto è la più grande infrastruttura della Città, Marsala non si può arrendere e la politica deve fare la sua parte. In ragione di ciò ho chiesto agli assessori regionali Falcone e Cordaro di presenziare a Marsala il prossimo 7 maggio per una riunione operativa. Ho concordato con il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano di mettere a disposizione l’aula consiliare per le ore 11. Il sindaco prontamente informato sarà presente con il dirigente dell’ufficio tecnico. Con me ci sarà il …









Leggi la notizia completa