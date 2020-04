Marsala, l’associazione Marhaba Onlus vicina alle famiglie bisognose 

L’associazione Marhaba Onlus di Marsala da sempre attiva nel volontariato e nell’aiuto delle persone e delle famiglie più deboli del territorio in questi giorni di emergenza sanitaria e sociale dovuta al Coronavirus è impegnata nella distribuzione di generi di prima necessità alle famiglie bisognose.

Alla normale attività, l’associazione ha integrato ulteriori giornate con i volontari che operano, presso la sede in via Dante Alighieri n. 175 a Marsala, in condizioni non semplici, ma con le opportune precauzioni e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Marhaba assiste duecento famiglie.

Le giornate previste per la distribuzione sono il lunedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, e il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Ogni settimana sono due i volontari che effettuano la raccolta di indumenti e alimentari a domicilio.

“Cerchiamo di sostenere le famiglie in ogni richiesta di aiuto, non solo per i viveri …









