Marsala, dal 4 al 12 maggio chiuse per lavori la via Dello Sbarco e la via Mario Nuccio

Dal 4 al 12 maggio saranno chiuse al traffico per l’esecuzione di lavori la via Dello Sbarco e la via Mario Nuccio.

Con una nota il Comando della Polizia Municipale di Marsala comunica la chiusura di due vie del centro urbano, interessate alla manutenzione a seguito della posa di rete idrica.

In particolare, al fine di consentire lavori di rifacimento del manto stradale con asfalto, le due vie resteranno chiuse alla circolazione e alla sosta veicolare a decorrere da Lunedì 4 e fino al 12 Maggio. Gli orari di chiusura al traffico saranno regolamentati dall’impresa esecutrice dei lavori con apposita segnaletica.









Leggi la notizia completa