Ma davvero il Sindaco di Trapani può impugnare il decreto di Conte? 

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, si vanta di essere a capo della prima amministrazione comunale che in Italia ha impugnato il Dpcm del governo Conte sulla fase 2. Ma è una cosa fattibile? Dalla Giunta dicono che è tutto ok e che hanno lavorato con tecnici e avvocati per denifire il percorso, ma in realtà a Roma dicono ben altro: non solo il Dpcm non si cambia, ma i Sindaci e le Regioni che adotteranno provvedimenti diversi da quelli previsti dal governo saranno subito richiamati all’ordine.

Proprio in queste ore il Ministro degli Affari Regionali, Boccia, ha incontrato le Regioni. E ha chiesto ai presidenti ordinanze coerenti con il Dpcm, a pena di ricorsi del governo.

A Trapani il Movimento Cinque Stelle ha contestato la singolare iniziativa di Tranchida: “Un giorno scalpita per aggiudicarsi il tristissimo primato di prima amministrazione comunale che impugna il DPCM, sfruttando per …









