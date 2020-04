Livorno. Consegnata la prima pensione in provincia ad un’anziana di Donoratico grazie alla collaborazione dell’Arma con Poste Italiane. (Video)

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Donoratico hanno ritirato presso il locale ufficio postale la pensione di un’anziana, consegnandogliela al proprio domicilio. La donna, ultraottantenne, che vive da sola e lontana dal centro abitato, ne aveva fatto richiesta ed aveva rilasciato apposita delega scritta al Comando dell’Arma competente.

Grazie alla convenzione sottoscritta dall’Arma dei Carabinieri e dalle Poste Italiane, infatti, tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio è reso a coloro che non hanno già delegato altri soggetti alla riscossione, non hanno un libretto o un conto postale o che vivono con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro …









