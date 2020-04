Il virus e la crisi economica in Sicilia: pescatore si toglie la vita

Un pescatore si è tolto la vita, oggi, in Sicilia. Nella sua lettera d’addio, scrive di essere stato costretto all’insano gesto per la crisi economica generata dal coronavirus.

E’ accaduto a Milazzo.

L’uomo di 55 anni si è lasciato annegare nelle acque del porto di Milazzo, legandosi un grosso masso intorno al corpo. Il cadavere è stato recuperato dai militari della Capitaneria di Porto della città. Sul posto anche il magistrato di turno e il medico legale che ha confermato la morte per annegamento. L’ipotesi di suicidio è confermata da una lettera che l’uomo ha lasciato alla moglie, in cui annuncia l’estremo gesto per i gravi problemi economici che iniziavano a pesare sulla propria famiglia.









