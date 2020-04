Il piatto piange. Così bar e ristoranti di Marsala sono al collasso. Video

Sembra quasi di sentire ancora il brusio delle persone al tavolo. Ma nei ristoranti e nei bar di Marsala regna la desolazione.

“E’ drammatico e triste vedere queste sale vuote”, dicono i titolari dei locali di Marsala che hanno aderito a “Risorgiamo Italia”, la manifestazione di protesta che ha coinvolto bar e ristoranti da Nord a Sud. Luci accese per un’ora, un flashmob pacifico, poi le chiavi consegnate al Comune, per dire che se le cose vanno così è meglio chiudere tutto.

Francesco Alagna, portavoce dell’ASMAP – Associazione Marsalese Attività Produttive, è stato ricevuto dall’assessore Rino Passalacqua cui è stata recapitata una nota in cui si invita l’Amministrazione Di Girolamo a predisporre misure ritenute necessarie per dare respiro alle attività produttive del territorio.



“Abbiamo aspettato fiduciosi che fossero prese misure appropriate, provvedimenti …









