Da quattordici giorni un veliero, battente bandiera della Repubblica ceca, è bloccato al porto di Trapani.

Il natante, proveniente da Pantelleria, è fermo in attesa di disposizioni per riprendere la propria attività. Il comandante e i componenti dell’equipaggio, infatti, imbarcano turisti e fanno lezione di vela.

L’emergenza Covid, però, li ha bloccati sulla terraferma in attesa di nuove disposizioni









Leggi la notizia completa