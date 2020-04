Giuseppe Curiale eletto presidente della Commissione Bilancio, finanze e tributi del comune

La Commissione Bilancio, finanze e tributi del Comune di Castelvetrano ha votato ed eletto all’unanimità il Presidente nella persona del consigliere comunale di Obiettivo Città Giuseppe Curiale.

Con la nomina del nuovo Presidente la Commissione riprende il suo percorso interrotto dalle dimissioni, per motivi personali, del consigliere Francesco Casablanca a cui vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro sin qui svolto.

Nel nostro Comune, in un periodo di dissesto finanziario, l’esperienza, la competenza e la capacità del neo Presidente torneranno certamente utili e saranno una garanzia in più per un corretto percorso politico-istituzionale.

Rivolgiamo un particolare ringraziamento ai consiglieri di opposizione, con i quali abbiamo fin qui condiviso il percorso di costituzione delle CCP, e di maggioranza per il rispetto dei criteri individuati, ai consiglieri della 3^ CCP e ai relativi gruppi politici di appartenenza per la fiducia riposta sia nei confronti …









