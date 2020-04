Fase 2, a Trapani litigano Tranchida e i Cinque Stelle 

Infiammano le polemiche a Trapani sul ricorso al DPCM del presidente Giuseppe Conte messo in atto dal sindaco Giacomo Tranchida.

Per le opposizioni si tratta dell’ennesimo comportamento del sindaco volto ad attirare l’attenzione su un operato non sempre concreto.

Le consigliere grilline, Francesca Trapani e Chiara Cavallino, hanno affidato ad una nota le critiche rivolte a Tranchida: “Non si capisce con quanti mazzi di carte stia giocando il Sindaco. Un giorno scalpita per aggiudicarsi il tristissimo primato di prima amministrazione comunale che impugna il DPCM, sfruttando per le sue finalità politiche la comprensibile disperazione dei tanti trapanesi che in questo momento stanno vivendo una situazione di grande difficoltà per il protrarsi dello stop delle proprie attività; il giorno dopo, va a consegnare simbolicamente le chiavi della Città al Prefetto, come un Ponzio Pilato che se ne lava le mani quasi …









Leggi la notizia completa