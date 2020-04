Ecco come sono tornati a scuola i bimbi in Cina dopo il coronavirus

Mascherina, bacchette lunghe un metro sulle spalle per evitare di toccarsi.

Ecco come sono tornati a scuola i bimbi in Cina dopo l’epidemia da coronavirus e per evitare una seconda ondata di contagio.

Le foto sono state condivise da alcuni account Twitter di media cinesi.

Al loro ritorno in classe, domenica 26 aprile, gli studenti cinesi indossavano cappelli con bacchette da un metro per ricordare loro le istruzioni per l’allontanamento sociale di fronte al Covid-19 .

Queste immagini provengono da una scuola elementare di Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale.



Practice social distancing: 1st-3rd graders in Hangzhou, E China’s Zhejiang Province, wear hand-made 1-meter-diameter hats as schools reopen in the city. pic.twitter.com/RxGnvuEF0e

— People’s Daily, China (@PDChina) April 26, 2020









Leggi la notizia completa