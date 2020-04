Dopo 47 anni va in pensione Antonio Di Terlizzi, il decano dei Carabinieri di Trapani

Dopo 47 anni di carriera, va in pensione il decano dei carabinieri in servizio al comando provinciale di Trapani. Si tratta di Antonio Di Terlizzi che ha ricoperto diversi incarichi: l’ultimo, fino a ieri, quello di comandante del Nucleo comando di Trapani. E nel corso della sua lunga carriera nell’Arma sono fioccati i riconoscimenti.

Di Terlizzi è stato insignito di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; della medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare; della medaglia d’argento al merito di lungo comando; della medaglia d’oro al merito di lungo comando; della Croce d’argento per anzianità di servizio; della Croce d’oro per anzianità di servizio nell’Arma dei Carabinieri e della Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio. Pugliese di nascita, Antonio Di Terlizzi si è …









