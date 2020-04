CRI e Rotary Club, 70 buoni per “una pizza insieme”

Finalizzata la donazione del Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belìce di euro 500 alla comunità di Santa Ninfa attraverso il Comitato CRI di Castelvetrano.

Nelle scorse settimane il presidente del Rotary club locale, Dr. Antonino Palazzotto a nome di tutto il club ha devoluto la somma complessiva di euro 3.000,00 a favore della comunità di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Santa Ninfa a favore di chi è in difficoltà attraverso la collaborazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Castelvetrano.

Di concerto con l’Amministrazione, l’Assessorato e i servizi sociali del Comune di Santa Ninfa saranno distribuiti dalla Croce Rossa Italiana alle famiglie in difficoltà e ai più bisognosi oltre 70 buoni validi per il ritiro presso qualunque pizzeria del Comune belicino, simbolicamente per passare una “serata virtuale assieme” al Rotary col simbolo dell’italianità, pizza e bibita ed …









