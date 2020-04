Covid-19, i 4 Comuni siciliani ‘zona rossa’ scrivono a Conte

Salemi, Troina, Agira e Villafrati: “Servono risorse aggiuntive”

I quattro comuni siciliani dichiarati ‘zona rossa’ chiedono al governo nazionale l’assegnazione di risorse aggiuntive per mitigare gli effetti economici del blocco totale delle attività imposto a causa del coronavirus. La richiesta arriva dai sindaci di Salemi (Trapani) Domenico Venuti (nella foto), Troina e Agira (Enna) Sebastiano Venezia e Maria Gaetana Greco, e Villafrati (Palermo) Franco Agnello, che hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai ministri dell’Economia e per il Sud, Roberto Gualtieri e Giuseppe Provenzano. “La grave emergenza Covid-19 ha imposto ulteriori misure più stringenti per alcuni Comuni siciliani più colpiti che con ordinanza del presidente della Regione Siciliana sono stati dichiarati ‘zona rossa’”, si legge nella missiva, inviata anche ai capigruppo di Camera e Senato.

