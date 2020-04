Coronavirus, una marsalese nell’equipe medica che ha isolato il virus in Toscana

C’è anche la marsalese Claudia Gandolfo nell’equipe medica dell’UOC Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena che fa capo alla professoressa Maria Grazia Cusi, e che è riuscita ad isolare il Sars Cov2 o più comunemente Covid19.

La Gandolfo dopo la laurea in Biotecnologie e la specialistica in Biotecnologie mediche, lavora nel laboratorio diretto dalla Cusi che, assieme a Firenze e Pisa, uno dei centri più importanti in Italia per l’analisi dei campioni.

La giornata di Claudia specie in questo periodo di pandemia è super impegnata dalla mattina alle 8:30 fino alla 19, dato che assieme ai colleghi deve esaminare i tanti tamponi sui possibili casi di coronavirus.

La professoressa Maria Grazia Cusi nonostante il risultato positivo raggiunto invita a non abbassare la guardia: «Siamo stati i primi in Toscana ad isolare il virus da un campione biologico. Il nostro obiettivo è …









