Coronavirus, tutti i numeri: bene la Sicilia. Nel trapanese, 60 persone attualmente positive

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato ad oggi 30 aprile 2020.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 79.669 (+4.309 rispetto a ieri), su 74.541 persone: di queste sono risultate positive 3.166 (+26), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.157 (+12), 774 sono guarite (+11) e 235 decedute (+3).

Degli attuali 2.157 positivi, 441 pazienti (-8) sono ricoverati – di cui 33 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.716 (+20) sono in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda la provincia di Trapani, cala a 60 il numero dei pazienti attualmente positivi, così distribuiti nei comuni: Alcamo 14, Castelvetrano 9, Trapani 8, Valderice 7, Salemi 7, Erice 4, Marsala 3, Mazara 3, Campobello di Mazara 3, Paceco 1, Gibellina 1. Ad oggi, sono stati effettuati 4950 tamponi e 3332 test sierologici. I deceduti sono 5, i guariti 58 ed i ricoverati 4.









