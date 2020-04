Coronavirus, quelle polmoniti nei bimbi a Natale. Forse era l’inizio dell’epidemia 

In tanti hanno avuto bimbi in casa che, sotto Natale, hanno manifestato una strana febbre influenzale persistente, sfociata anche in polmonite. Secondo alcuni studi potrebbero essere i primi casi di Covid-19. C’è, a proposito, un’indagine della Regione Lombardia molto indicativa: 1200 lombardi hanno accusato sintomi da coronavirus ben prima del 21 Febbraio (il giorno del primo caso a Codogno). Il virus circolava già, con polmoniti insolite nei bambini.

In uno studio in fase di pubblicazione gli esperti della task force lombarda identificano una fase iniziale dell’epidemia che va dal 1° gennaio al 19 febbraio. Anche l’infettivologo Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano ha più volte sottolineato che l’epidemia va retrodatata. Primari e medici di famiglia ricordano polmoniti particolari a gennaio, ma solo ora è possibile ricollegarle al virus. Guardando ai mesi passati, anche i pediatri ricordano «quadri …









Leggi la notizia completa