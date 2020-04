Coronavirus, nel Trapanese su 350 tamponi nessun nuovo caso. Diminuiscono i ricoverati

Nessun nuovo positivo, e un guarito e dimesso dal Covid Hospital di Marsala. Arretra ancora il virus in provincia di Trapani.

Sono 60 le persone attualmente positive, una in meno rispetto al dato di ieri. La persona guarita è di Castelvetrano e si trovava ricoverata all’ospedale di Marsala. Scendono così a 4 le persone ricoverate per il Covid 19 in provincia di Trapani, tutte a Marsala, di cui una in terapia intensiva.

Così i casi distribuiti nelle varie città. Alcamo14; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 9; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 3; Mazara del Vallo 3; Paceco 1; Salemi 7; Trapani 8; Valderice 7.

Altro dato significativo è il numero di tamponi fatti. In un giorno ne sono stati effettuati circa 350 e non hanno esitato nessun nuovo contagiato in provincia. In totale i tamponi fatti dall’inizio dell’emergenza sono 4950. Mentre i test sierologici su personale sanitario sono 3.332. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 123 persone, di cui 58 …









