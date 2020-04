Coronavirus. Elena Di Pietra (PdF): “La Fase 2 deve consentire ai credenti una maggiore libertà di culto”

«Impegnarsi a far ripartire l’economia del Paese continuando a prevedere il divieto di celebrare la messa e ogni altro rito religioso è stato considerato da milioni di italiani una scelta incomprensibile, dettata da logiche che considerano vitale per gli esseri umani soltanto l’economia. Ma così non è». Questo ha dichiarato Elena Di Pietra (nella foto), Presidente del Circolo del Popolo della Famiglia di Castelvetrano, dopo che è stato diffuso il nuovo DPCM del 26/04/2020.

“Come ha precisato il Prof. Cesare Mirabelli (Pres. emerito della Corte Costituzionale) – ha continuato Di Pietra – occorre tutelare la salute fisica ma anche la salute spirituale dei cittadini ed è necessario trovare modalità e soluzioni capaci di prevenire eventuali contagi e la diffusione del virus che consentano di celebrare la messa e gli altri riti religiosi.

Nei giorni scorsi l’Ufficio di presidenza della Commissione …









Leggi la notizia completa