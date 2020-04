Continua il lavoro del Tavolo Anticrisi per la fase 2. Da lunedì ripartiranno i mercati, alimentari, del pesce e del contadino

Comunicato Stampa – Tavolo Anticrisi Comunale 2020.

È partita con prudente successo l’azione coordinata del Tavolo Anticrisi 2020 che nelle giornate del 28 e 29 aprile ha visto la partecipazione delle associazioni di categoria delle attività produttive (industria, artigianato, commercio, agricoltura, cooperazione) e del lavoro (sindacati e patronati) al fianco delle forze politiche che lo compongono (Amministrazione, Partito Democratico, Insieme Si Può’, Ricominciamo Insieme, Movimento 5 Stelle) per mettere a punto azioni concrete, al momento a breve termine, per la ripartenza del tessuto economico della città, pur all’interno della cornice dei vincoli dettati dai decreti governativi volti alla tutela della salute di tutti. Dagli Stakeholder intervenuti tante utili riflessioni su questioni che nelle prossime giornate troveranno applicazioni: da una migliore qualità’ del lavoro agricolo in rete attraverso l’INPS all’utilizzo di EBAT per meglio regolare il traffico della mano d’opera …









Leggi la notizia completa