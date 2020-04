Campobello. “Politica Libera per Campobello”: Lettera aperta ai cittadini campobellesi

Noi consiglieri di maggioranza Pulaneo Antonina e Luppino Gian Vito, in questo momento tragico per l’intera umanità, siamo stati al fianco del nostro Sindaco, della sua amministrazione e dei nostri concittadini scegliendo la linea di una silenziosa solidarietà, ma oggi che abbiamo quasi superato la gravità della pandemia in Sicilia, vogliamo ringraziarlo per come ha affrontato l’emergenza coronavirus.

Il Sindaco, sin dalla fine di febbraio, consapevole della gravità del momento, ha attivato tutto quanto era nelle sue possibilità per affrontare le varie problematiche legate all’emergenza, non solo attuando tutte le indicazioni delle normative nazionali e regionali, ma a volte anche assumendo iniziative autonome con l’obiettivo esclusivo di salvaguardare la nostra salute, la nostra vita e di evitare nel contempo che nella nostra città si innescasse un focolaio di contagio, cosa che abbiamo fortemente …









