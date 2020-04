Annullato il sequestro per mafia delle cantine Feudo Arancio.

lI tribunale del Riesame di Trento ha infatti annullato il decreto di sequestro emesso lo scorso marzo sui terreni ed edifici delle società Solsicano e Villa Albius sarl del Gruppo Mezzacorona riferibili al brand Feudo Arancio.

“E’ stata ritenuta radicalmente insussistente l’astratta configurabilità dei reati contestati in relazione agli originari acquisti dei suddetti terreni ed edifici, anche a fronte della evidente trasparenza e tracciabilità delle compravendite realizzate”,sostengono gli avvocati Vittorio Manes e Luigi Olivieri.

Secondo i legali il Tribunale del Riesame ha confermato che l’accusa di riciclaggio di beni mafiosi “era completamente insussistente”. L’udienza del riesame è avvenuta ieri, oggi il deposito della sentenza.

Come si ricorderà, la Guardia di Finanza aveva requisito beni pari a 70 milioni di euro tra vigneti e fabbricati, legate









